EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 YAŞINDAKİ NUR ÖLDÜ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 YAŞINDAKİ NUR ÖLDÜ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title