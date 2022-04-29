EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 YAŞINDAKİ NUR ÖLDÜ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel