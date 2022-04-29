EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 YAŞINDAKİ NUR ÖLDÜ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)-
Demirören Haber Ajansı / Güncel