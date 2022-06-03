Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2) - Haberler

Evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (2) CENAZELERİ TEK TABUTTA SURİYE'YE GÖNDERİLDİKilis'te, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cenazeleri, otopsilerinin ardından aileye tesilm edildi. CENAZELERİ TEK TABUTTA SURİYE'YE GÖNDERİLDİ Kilis'te, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cenazeleri, otopsilerinin ardından aileye tesilm edildi. Yakınlarınca teslim alınan 2 kardeşin cenazeleri, tek tabuta konularak defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi. Yangında yaralanan 2 çocuğun hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel Suriye Kilis Güncel Haberler

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