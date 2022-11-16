Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adem Yavuz Mahallesi 131/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında yabancı uyruklu T.H'ye ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Güncel