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Evde Baykuş Krizi: İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Evde Baykuş Krizi: İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin banyosuna giren baykuş, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde çıkarıldı. Baykuşun herhangi bir yarası olmadığı belirlenerek doğaya salındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin banyosuna giren baykuş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çınarlık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta üç katlı binanın havalandırma boşluğundan 3. kattaki dairenin banyosuna giren baykuşu fark eden ev sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, baykuşu evden çıkardı.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı belirlenen baykuş, doğaya salındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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