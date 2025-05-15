Evde Bakım Yardımı ile 5,4 Milyar Lira Destek Açıklandı

Evde Bakım Yardımı ile 5,4 Milyar Lira Destek Açıklandı
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Aylık ortalama 541 bin vatandaş bu yardımdan yararlanıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktardı. Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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