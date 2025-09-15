Haberler

Evde Bakım Yardımı için 6 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı kapsamında 523 bin hak sahibinin hesaplarına toplam 6 milyar lira yatırıldığını açıkladı. Bu yardım, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini hedefliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerini, hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

'523 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR'

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Hali hazırda 523 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
