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Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımının hak sahiplerinin hesabına yatırıldığını açıkladı. Toplam 4,1 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar lira evde bakım yardımının hak sahiplerinin hesabına yatırıldığını, hali hazırda 555 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile evde bakım yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylık 7 bin 608 lira ödeme yapılırken, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirten Göktaş, ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi. Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Engelliler Güncel Haberler

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