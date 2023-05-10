Evde bakım desteği alan engelli ve yaşlı yakınına 'sigorta' imkanı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaşlı ve engelli yakınının bakımını üstlenen kişilerin çalışma hayatı sürecine dahil olamadığını belirterek, bu kişilere devletin kısmi sigorta imkanı sağlayacağını bildirdi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etme iddiasıyla yola çıktıklarını ifade ederek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde güçlü bir sonuç alarak çalışmalara kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

Güçlü toplumların sosyal politikalar ve güçlü ekonomilerle olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, 21 yıldır hem sosyal politika hem de ekonomi anlamında Türkiye açısından değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydetti.

Sosyal politikalarla, engelli, yaşlı, kadın ve genç ile tüm dezavantajlı kesimlerin desteklendiği, güçlendirildiği sosyal devrim denilen bir dönemin yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, "İnşallah bu dönemin üzerine yeni geliştirdiğimiz politikalarla ülkemizi, vatandaşlarımızı daha güçlendireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlık maaşı uygulaması her aileye özel belirlenecek

Sarıeroğlu, yeni dönemde en önemli sosyal politika başlıklarından birinin Aile Koruma Kalkanı Programı olduğunu belirterek, "Program kapsamında ev hanımlarımızın yıllardır bizden beklediği emeklilik konusu vardı. İnşallah yıpranma payı ve çocuk sayılarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde ev hanımlarımızın isteğe bağlı olarak sigortalılıklarına devletin katkı sağlayacağı yeni bir model oluşturacağız. Tüm ev hanımlarımızı kapsayacak bir model olacak." dedi.

Yeni evliliklerin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Aile ve Gençlik Bankası adında bir banka oluşturuyoruz. Gençlerimize yeni bir yola çıktıkları zaman, aile kurmak istedikleri zaman 2 yıl ödemesiz, 48 ay taksitle, faizsiz 150 bin liralık destek vereceğiz. Gençlerimizin evlilik yolunda adım atmalarına devletimiz güçlü bir şekilde destek verecek. Aile odaklı tamamlayıcı gelir desteğimizi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hayat standartlarını belli bir seviyede tutmak üzere aileleri desteklediğimiz vatandaşlık maaşı uygulamasıyla inşallah devletimiz her süreçlerinde ailelerimizin yanında olacak. Ailedeki çocuk sayısına göre, ailedeki bireylere göre, ailenin ihtiyaçlarına göre her aile için özel belirlenecek bir model olacak."

Sarıeroğlu, AK Parti'nin engelli ve yaşlılara yönelik de yeni çalışmalar hayata geçireceğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Engelli ve yaşlılara yönelik bakım sigortası uygulaması bu dönemde devreye girecek. Engellilerin aileleri tarafından 'bize bir şey olduğunda geride engelli evladımız kalırsa ne olacak' düşüncesi hep bize dile getiriliyordu. Bu anlamda bakım sigortası modeliyle engelli ve yaşlılarımızın her zaman güven ve huzur içerisinde bakımlarının sağlanacağı yeni model uygulayacağız. Yaşlı ve engellisi olan ailelerimizde onların bakımını üstlenen kişilerin çalışma hayatına girişiyle ilgili süreç rahat bir biçimde oluşamıyordu. Bizden en çok istenen taleplerden birini hayata geçiriyoruz. Ailelerimiz içerisinde engellisi ve yaşlısının bakımını üstlenen, evde bakım desteği alan kişilere devletimiz kısmi sigorta imkanı sağlayacak. Bunun güçlü bir kısmını devletimiz karşılayacak."