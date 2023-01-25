Evcil Tavşanlar Çin Tavşan Yılı'nda Popülerlik Kazanıyor

Çin Yeni Yılı'nın başlamasıyla, evcil tavşanlar Çinliler arasında popülerlik kazanıyor.

2023, Tavşan Yılı. Tavşan, Çin burcundaki dördüncü sırada bulunan hayvan. Çin'de sevilen bir hayvan olan tavşan, nezaket, uğur ve iyi şansı simgeliyor.

Liaoning eyaletindeki Shenyang'da bulunan tavşan kafede insanlar, çeşitli türdeki evcil tavşanlar ile oynayabiliyor.

SES (Çince): CAO MENGJİAO, Shenyang'daki tavşan kafesi personeli:

"Herkese merhaba. Kafemizin kuruluş amacı, insanları tavşanlarla oynamaya teşvik etmek. Burada tavşanlara dokunabilir, sarılabilir ve onları besleyebilirler. Genç çiftlerin ve çocukların ihtiyaçlarına uygunlar. Şimdi, dükkanımızda aralarında sarkık kulaklı tavşanlar, Hollanda cüce tavşanları ve Angora tavşanları olmak üzere 20-30 arası tavşan var. Sevimliler ve insanlarla olmayı seviyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)