Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evcil Tavşanlar Çin Tavşan Yılı'nda Popülerlik Kazanıyor

Güncel Haberler

Çin Yeni Yılı'nın başlamasıyla, evcil tavşanlar Çinliler arasında popülerlik kazanıyor.

Çin Yeni Yılı'nın başlamasıyla, evcil tavşanlar Çinliler arasında popülerlik kazanıyor.

2023, Tavşan Yılı. Tavşan, Çin burcundaki dördüncü sırada bulunan hayvan. Çin'de sevilen bir hayvan olan tavşan, nezaket, uğur ve iyi şansı simgeliyor.

Liaoning eyaletindeki Shenyang'da bulunan tavşan kafede insanlar, çeşitli türdeki evcil tavşanlar ile oynayabiliyor.

SES (Çince): CAO MENGJİAO, Shenyang'daki tavşan kafesi personeli:

"Herkese merhaba. Kafemizin kuruluş amacı, insanları tavşanlarla oynamaya teşvik etmek. Burada tavşanlara dokunabilir, sarılabilir ve onları besleyebilirler. Genç çiftlerin ve çocukların ihtiyaçlarına uygunlar. Şimdi, dükkanımızda aralarında sarkık kulaklı tavşanlar, Hollanda cüce tavşanları ve Angora tavşanları olmak üzere 20-30 arası tavşan var. Sevimliler ve insanlarla olmayı seviyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title