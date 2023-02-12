EV YANGININDA HAYATINI KAYBETTİ
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında Şansal Unhan (82) hayatını kaybetti.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında Şansal Unhan (82) hayatını kaybetti.
Side Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında Side Bulvarı 1083 sokaktaki binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin salonundaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Salonda Şansal Unhan'ın cansız bedeni bulundu. Savcı incelemesinin ardından Unhan'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel