Ev ve iş yerlerine kurulan güvenlik kamera sistemleri için şifre uyarısı - Haberler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Ali Süzen, iş yeri ve evlerdeki güvenlik kamera sistemlerinin kurulum şifrelerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Süzen, AA muhabirine, güvenlik kaygısı, çocuk ve yaşlıların kontrolü gibi nedenlerle ev ve iş yerlerinde internet aracılığıyla IP'den izlenen güvenlik kamerası sistemlerinin yaygınlaştığını söyledi.

Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Süzen, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tedbirli olunmasının önemini vurguladı.

İnternete bağlı tüm güvenlik kameralarının video izleme programlarıyla izlenebileceğini ifade eden Süzen, "IP üzerinden izlenebilen güvenlik kameralarının başkaları tarafından da izlenmesinin önüne geçmek için kullanım kılavuzuna göre ilk kurulumda verilen şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Süzen, basit şifre tercihinin de siber saldırganlar tarafından ele geçirilebildiğine işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Bu durum hem kurumun hem de evin kolay bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Uyarılar sayesinde son zamanlarda kullanıcılar bu şifreleri değiştiriyorlar ama atlanılan en büyük sıkıntı o cihazların üzerinde gelen portların kapatılmamasıdır. Kullanıcı adı ve parolaya gerek kalmadan bu şifrelerin kolay şekilde ele geçiriliyor olmasıdır. Biz araştırma merkezimizdeki robotlarla Türkiye'de bulunan tüm IP aralıklarını belirli periyodlarla tarıyoruz. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki her gün binlerce kişinin güvenlik kameralarına erişim mümkün. Sadece ara yüz şifresini değiştirmek yeterli değil. Bunun yanında cihazdaki varsayılan taşıma katmanı 554 portu da içeriden kapatılmalı. Bu, kişiye özgü bir uzaktan erişim sağlayacaktır."