Ev tadilatı vaadiyle yüz binlerce lira haksız kazanç iddiası

ANTALYA'da 30'dan fazla mağdur, ev restorasyonu için tadilat sözleşmeleri yapıp, yüz binlerce lira ödeme almasına rağmen işleri tamamlamadığı ya da hiç başlamadan bıraktığı iddiasıyla A.D.'den şikayetçi oldu. Mağdurlardan Kamil Gönenli, "Senetteki T.C. kimlik numarasının kendisine ait olmadığını, farklı firma isimleriyle aynı yöntemleri uyguladığını sonradan fark ettik" dedi.

Antalya'da 30'dan fazla kişi, A.D. isimli kişinin, 'iç mimarlık' adı altında ev tadilatı işleri yaptığını söyleyerek kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mağdurlardan M.C., evinin tadilatını ve yeniden restoresini yaptırmak için A.D. ile anlaştığını, karşılığında 560 bin lira ödediğini, tadilatın yüzde 20'sinin yapıldığını, evinin inşaat halinde bırakıldığını ileri sürdü. Kendisiyle benzer durumda 30 kişi olduğunu öğrenip onlara ulaştığını aktaran M.C., A.D.'nin farklı firma isimleri üzerinden sözleşme imzalayıp yüksek meblağlar tahsil ettiğini, tadilatlara başlayıp, işleri yarım bıraktığını kaydetti. Bazı mağdurlar ise sözleşme yaptıklarını, ücreti ödedikten sonra A.D.'nin tadilata hiç başlamadığını ileri sürdü. Bu yöntemle yüz binlerce liralık haksız kazanç sağladığı iddia edilen A.D. hakkında mağdurlardan bazıları savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bazıları da mahkemeden tespit talep ederek zararlarını kayıt altına aldırdı.

'SENETTEKİ T.C. KİMLİK NUMARASI KENDİSİNE AİT DEĞİL'

Bir arkadaşı vasıtasıyla firmaya ulaştığını belirten Kamil Gönenli, "Uygun fiyat vermesi ve çözüm odaklı konuşması nedeniyle kabul ettik. Elimizde bir miktar malzeme olduğu için sadece o malzemelerle ilgili kısımları yaptı. Kredi kartı ve peşin ödemelerle toplamda 420 bin liralık sözleşme kapsamında 390 bin lira ödedik, ancak işin en yüksek tutarlı mobilya ve kapı bölümleri hiç yapılmadı. Sürekli bahanelerle oyalandık. Bize ıslak imzalı sözleşme ve senet verdi. Sonradan araştırdığımızda senet üzerindeki T.C. kimlik numarasının kendisine ait olmadığını öğrendik. Bizim gibi çok sayıda mağdur olduğunu, farklı firma isimleriyle aynı yöntemleri uyguladığını, ustalara da ödeme yapmadığını sonradan fark ettik" diye konuştu.

'HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU BULUNDUĞUNU ÖĞRENDİK'

30 kişilik mağdur grubu olarak bir araya geldiklerini belirten Gönenli, "İnternet sitelerinde ve şikayet platformlarında çok sayıda mağdur olduğunu gördük. Hakkında çok sayıda suç duyurusu bulunduğunu öğrendik. Biz de mağdurlar olarak bir araya gelip daha fazla kişinin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu şahıs hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

'PARASINI PEŞİN ÖDEDİK, TADİLATI YAPMADI'

4 yıldır A.D. tarafından mağdur edildiğini ve parasını alamadığını dile getiren Filiz C., "Ben A.D. isimli şahsın sosyal medyada reklam videolarını gördüm ve evimin tadilatını yaptırmak için kendisiyle iletişime geçtim. Görüşmemizin ardından ofisine giderek anlaşma yaptık ve parayı peşin ödedik. Ancak bu aşamadan sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Sürekli 'Hastayım', 'Annem vefat etti', 'Cenazedeyim' gibi bahaneler üretti. Evimize hiç gelmedi, hiçbir iş yapmadı, sadece ilk görüşmede projeyi göstermek için geldi ve o günün ardından ortadan kayboldu. Yaklaşık 46 bin lira ödedim. Olay 4 yıl önce gerçekleşti, dava açtık ve kazandık, ancak icra aşamasında alacağımızı tahsil edemedik. İcra dosyasında 200'üncü sırada olduğum söylendi" ifadelerini kullandı.

'ARTIK PARAYI DEĞİL, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Psikolojik olarak yıprandıklarını kaydeden Filiz C., "Aile düzenimiz bozuldu, stres yaşadık. Benim gibi 30 mağdur daha var. Bazılarına hiç başlamadan, bazılarına ise işi yarım bırakarak zarar vermiş. Üstelik şikayetçi olduğumuzda, 'Bizi rahatsız ediyorsunuz, taciz ediyorsunuz' diyerek tersine şikayet etmekle tehdit etti. Artık parayı değil, bu kişinin cezalandırılmasını ve başka insanları mağdur etmemesini istiyorum" dedi.

'MÜVEKKİLİM 400 BİN LİRA MAĞDUR EDİLDİ'

M.C.'nin avukatı Mustafa Umut Yıldız, "Müvekkilim, dairesinin tadilatını yaptırmak üzere bir firmayla sözleşme imzalamış ve sözleşme kapsamındaki ödemelerini eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak firma, işe başlamasına rağmen ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek çalışmaları yarım bırakmıştır. Bu durum nedeniyle müvekkilim yaklaşık 350-400 bin lira civarında zarara uğramıştır. Firma ve firma sahibi hakkında yaptığımız araştırmada, benzer şekilde çok sayıda mağdur bulunduğunu öğrendik. Söz konusu kişi, sosyal medyada bir derneğin başkanı veya bir siyasi partinin başkan yardımcısı gibi ünvanlar kullanarak, aldığı ödülleri paylaşarak, insanlara güven telkin etmekte ve bu yolla iş almaktadır" dedi.

'ORTAYA ÇIKAN TUTAR ÇOK BÜYÜK'

Yapılan ev tadilatlarını yarım bırakarak devamının getirilmediğini kaydeden Avukat Yıldız, "500 bin, 600 bin veya 1 milyon lira aldığı işlerde, sadece 100 ila 200 bin liralık kısmını yapmaktadır. Mağdurlar savcılığa şikayetçi olduklarında ise çoğunlukla 'hukuki ihtilaf' olarak değerlendirilmekte ve 'taraflar arasında bir istisna sözleşmesi vardır' gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmektedir. Bu nedenle, mağdurlar bir araya geldi. Somut olayda müvekkilim ile firma arasında 1 milyon liralık tadilat sözleşmesi yapılmış, firma bugüne kadar müvekkilimden 560 bin lira civarında ödeme almıştır. Tahminimiz, işin ancak yüzde 10 ila 20'sinin yapılmış olduğudur. Bu haliyle yalnızca müvekkilim açısından yaklaşık 300 ila 400 bin lira civarında haksız kazanç söz konusudur. Aynı şekilde 30'u aşkın vatandaşın benzer şekilde mağdur edildiği düşünüldüğünde, ortaya çıkan toplam tutarın büyüklüğü tahmin edilebilir niteliktedir" diye konuştu.

Diğer yandan, DHA muhabirinin görüşüne başvurmak istediği A.D.'ye ise telefonla ulaşılamadı.