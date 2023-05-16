Ev satışında senet oyunu ile dolandırıcılığa dava

ANKARA'da Çağrı Ş. (38), ilanda gördüğü evi satın almak için 3 bin TL kapora ve 10 bin TL'lik teminat senedi verdiği emlakçı aracılığıyla ev sahibiyle anlaştı.

ANKARA'da Çağrı Ş. (38), ilanda gördüğü evi satın almak için 3 bin TL kapora ve 10 bin TL'lik teminat senedi verdiği emlakçı aracılığıyla ev sahibiyle anlaştı. Kredi çekemeyince evi alamayan Çağrı Ş.'nin imzaladığı senet, üzerinde değişiklik yapılarak ciro edildi ve icraya verildi. Çağrı Ş.'nin şikayeti ile 2'si emlak ofisi çalışanı 3 şüpheli hakkında 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çağrı Ş., Ş.K.'nin yetkili olduğu emlak ofisine giderek ev almak istediğini belirtip komisyonculuk sözleşmesi kapsamında 3 bin TL kapora ve 10 bin TL değerinde senet verdi. Kredi çekemeyince evi alamayan Çağrı Ş.'nin imzaladığı senet, bir süre sonra üzerinde değişiklik yapılarak ciro edildi ve başka bir kişiye verildi. Çağrı Ş. ödeme yapmayınca da icra takibi başlatıldı. Dolandırıldığını anlayan Çağrı Ş, 2 emlak ofisi çalışanı ile senedin ciro edildiği kişi hakkında şikayette bulundu.

?Çağrı Ş.'nin avukatı Ayşenur Akdemir Çelik, müvekkilinin emlakçılık komisyonunu ödediği için senetle ilgili iade talebinde bulunmadığını belirtti. Çelik, "Bizler mahkemeye, bu senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığını, teminat senedi olduğunu, dolayısıyla kambiyo senedine özgü haciz takip yoluyla hacze konu edilemeyeceğini söyledik. Ancak davamızın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte müvekkil, hem icra dosyasına 12 bin 741 TL ödemek zorunda kalıyor, hem de emlakçı şahısların ciro etmiş olduğu şahsın avukatına 2 bin lira ödemek zorunda kalıyor. 2023 Nisan ayında, emlakçı şahısların yapmış olduğu dolandırıcılık ve açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan yargılamaları başlayacak. Müvekkilin ödemiş olduğu tutarlar tarafına geri iade edilmesini istiyoruz. Biz bu suçun nitelikli dolandırıcılık olduğunu düşünüyoruz, ağır ceza mahkemelerinde yargılamanın yapılması kanaatindeyiz. Çünkü bu senedi farklı tarihlerde doldurmak suretiyle bu suçu işlediler" dedi.