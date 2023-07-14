Üye Girişi
Haberler

Ev sahibinin ölümüyle biten kavgada yakalanan kiracı tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'de ev sahibinin hayatını kaybettiği olayda kiracı polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92011 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi İdris Özmen ile kiracısı Ayhan B. arasında tartışma çıktı. Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. tarafından silahla vurulan Özmen ağır yaralandı. Özmen olay yerinde sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen Özmen'in yakınları ile karşı taraf arasında devam eden olaya ise polis müdahale etti. Polis havaya ateş açarak olayı durdurmaya çalıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. Cinayet şüphelisi Ayhan B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Ayhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ev sahibinin ölümüyle biten kavgada yakalanan kiracı tutuklandı

MERSİN - Mersin'de ev sahibinin hayatını kaybettiği olayda kiracı polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92011 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi İdris Özmen ile kiracısı Ayhan B. arasında tartışma çıktı. Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. tarafından silahla vurulan Özmen ağır yaralandı. Özmen olay yerinde sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölen Özmen'in yakınları ile karşı taraf arasında devam eden olaya ise polis müdahale etti. Polis havaya ateş açarak olayı durdurmaya çalıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Cinayet şüphelisi Ayhan B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Ayhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toroslar Mersin kiracı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title