Ev sahibinin ölümüyle biten kavgada yakalanan kiracı tutuklandı

Mersin'de ev sahibinin hayatını kaybettiği olayda kiracı polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92011 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi İdris Özmen ile kiracısı Ayhan B. arasında tartışma çıktı. Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. tarafından silahla vurulan Özmen ağır yaralandı. Özmen olay yerinde sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen Özmen'in yakınları ile karşı taraf arasında devam eden olaya ise polis müdahale etti. Polis havaya ateş açarak olayı durdurmaya çalıştı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. Cinayet şüphelisi Ayhan B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Ayhan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.