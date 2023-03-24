Ev Sahibini Öldüren Sanık Çıkrıkçı, Haksız Tahrik İndirimiyle 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

İstanbul Kağıthane'de çıkan tartışma sonucu ev sahibini öldüren Hamza Çıkrıkçı, hakkında "tahrik indirimi" uygulanarak, 'kastan öldürme' suçunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Kağıthane'deki evinin önünde, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi Şenel Tombul'u öldüren Hamza Çıkrıkçı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

SANIK ÇIKRIKÇI: İSTEYEREK OLMADI, MECBUR KALDIM

Duruşmada savunma yapan sanık Hamza Çıkrıkçı, "İsteyerek olmadı. Sanık evime girdiği için ben mecbur kaldım ve evden çıkmaları için ateş ettim. Korkmuştum. Öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım" dedi.

Çıkrıkçı'nın avukatı sanığın öldürme kastının olmadığını ve müvekkilinin kendisini korumak amaçlı ateş ettiğini belirterek, indirim yapılmasını talep etti.

MÜŞTEKİ AVUKATI: SANIĞIN KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA ALMASINI TALEP EDİYORUZ

Şenel Tombul'un ailesinin avukatı Muhammed Hanifi Öztürk ise mahkemede, "Taraflar arasında kira ile ilgili bir durum yoktu. Kira ücreti artırılmak istendi iddiası dayanaksızdır. Sanığın kasten adam öldürme suçundan ceza almasını talep ederiz" dedi.

Son sözü sorulan sanık Çıkrıkçı, çok pişman olduğunu söyledi.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, duruşma bitimi kararını açıkladı ve sanığa, 'kasten adam öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada alt sınırdan haksız tahrik indirimi yaparak süreyi 15 yıla indirdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, ayrıca sanığı ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay hapse ve 1 bin 600 lira para cezasına adli para cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şenel Tombul ve bir süredir dairesinde oturan Hamza Çıkrıkçı arasında 13 Haziran 2022'de tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle Tombul, Çıkrıkçı'dan evini boşaltmasını istedi. Evine dönen Çıkrıkçı, aldığı silah ile kapı önüne çıkarak Tombul'a dört el ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan 55 yaşındaki Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza Çıkrıkçı'yı sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Çıkrıkçı ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Çıkrıkçı ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Çıkrıkçı, emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.