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Ev sahibine kurşun yağdırdı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumeti bulunan ev sahibine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Kurşunlar şans eseri ev sahibine isabet etmedi.

Ev sahibine kurşun yağdırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumeti bulunan ev sahibine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Kurşunlar şans eseri ev sahibine isabet etmedi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AU plakalı motosiklette bulunan 2 kişi, Y.G.'ye 4 el ateş ederek kaçtı. Şans eseri yaralanan olmazken kurşunlar Y.G.'nin 34 LUG 04 plakalı otomobiline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahsın alınan ifadesinde kendisine kurşun sıkanların husumeti bulunan kiracıları olduğu öğrenildi. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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