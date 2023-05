Ev sahibine 'hırsızlık' şoku

ANKARA'da Orhan Turnalı, 4 ay önce eşyalı olarak kiraya verdiği evinin, kiracı M.O. tarafından soyulduğunu iddia ederek, polise şikayette bulundu. Orhan Turnalı, M.O.'nun 2 aylık kirayı ödemeden, evindeki tüm eşyaları, kapı kolları ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu söyledi.

Orhan Turnalı, 1,5 yıl önce yatırım amaçlı aldığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini eşyalı olarak ocak ayında M.O.'ya kiraya verdi. Turnalı, M.O.'nun son 2 ay kirayı ödememesi üzerine yanına gittiğinde, boş evle karşılaştı. M.O.'nun, evdeki tüm eşyaları, kapı kolu ve musluklara kadar alıp ortadan kaybolduğunu anlayınca polise şikayette bulundu. Polis, M.O.'yu bulmak için çalışma başlattı.

'ASKER OLDUĞUNU SÖYLEDİ, GÜVEN SAĞLADI'

Orhan Turnalı, eşyalı evini 7 bin 200 liraya kiraya verdiğini anlatarak 4 aydır oturuyordu kiracımız. 2 ay kirasını ödedi güven sağladı. Evli olduğunu ve asker olduğunu söyledi. 2 ay dolduktan sonra 3'üncü ay 'Eşim hamile' diyerek kirayı göndermedi, '4'üncü ay ile beraber göndereceğim' dedi. Biz de insanlık olsun diye kabul ettik. Ama parayı göndermedi. Evden çıkacağını söyledi. Ben de bakmak istedim eve. Geldim şok oldum. 15 - 20 gün olmuş evi boşaltalı. Komşularım da bana evi boşalttığını haber vermedi; çünkü komşulara da evi satın aldığını söylemiş. Alıp evi bir başkasına sattığını söylemiş. Komşular şüphelenmiş; ama beni arayan olmadı. Komşulara da 'polisim' demiş dedi.

'EVDE NE VARSA SATMIŞ'

Evin soyulduğunu görünce M.O. ile iletişime geçtiğini belirten Turnalı, Çay kaşığına kadar olan evde şu an hiçbir şey yok. Çay kaşığına kadar her şeyi eşyalı verdik biz evimizi. Kapı koluna varana kadar söküp almış, hurdacıya satmışlar. Kiracı ile iletişime geçtim. Aradım açmadı. WhatsApp'tan yazdı. 'Benim 12 tane icralık dosyam var, ne yaparsan yap. Benim zaten hayatım bitmiş' dedi. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, oturma grubu, yatak odası takımı, çocuk odası takımı her şey vardı, hepsini almış. Her şeyi boşaltıp evde ne varsa satmış ifadelerini kullandı.