Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları polise yakalattı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet B. evine girip, kendisini görünce kaçan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, otomobiliyle 10 kilometre takip edip, polise bilgi vererek yakalanmalarını sağladı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi 1'inci Elif Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla bir eve giren biri hamile 2 kadın, karşılarında Ahmet B.'yi görünce kaçtı. Ahmet B., kaçan şüphelileri yakalamak için otomobiliyle yola çıktı. Ahmet B., 2 kadını halk otobüsünde görünce takibe başladı. Ahmet B., bir yandan da durumu polise bildirerek, şüphelilerin kaçtığı güzergahı anlattı.

10 kilometrelik takibin ardından otobüsten inen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Alev Ç. (37) ve Gülistan A. (31) olduğu belirlendi. Kadınlardan hamile olan Alev Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada "Doğuracağım" dedi. Şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kadının, önceki gün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir site dairesinden 30 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Başları kapalı ve maskeli siteye giren şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına da yanıdı. Görüntülerde; iki kadının bir süre kapı önünde beklediği, bir site sakini ile birlikte içeri girdiği, rahat tavırları ile dikkat çeken kadınları daha sonra yaya olarak kaçtıkları görülüyor.