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Ev Kadınlarına Yönelik Dolandırıcılıkta 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ev Kadınlarına Yönelik Dolandırıcılıkta 30 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir merkezli 11 ilde ev kadınları için ek iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirtildi.

İZMİR merkezli 11 ilde 'ev kadınları için ek iş' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 19 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında ev kadınlarına yönelik 'ek iş', 'evde sabun paketleme', 'çorap paketleme' gibi başlıklarla ilanlar verdikleri, bu ilanlarda iletişim numaralarını paylaşarak vatandaşlarla irtibata geçtikleri belirlendi. Şüphelilere ait banka hesap hareketlerini inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada, çok sayıda kişinin benzer yöntemlerle dolandırıldığını ortaya çıktı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

11 İLDE 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkezli olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya 'da 11 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda suçla bağlantısı olduğu değerlendirilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE BELGELER, VERGİ LEVHALARI VE ŞİRKET İSİMLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilerin, kendilerine ulaşan kişilerden 'sigorta ücreti', 'ön ödeme', 'kaparo', 'vergi', 'sipariş' ve 'kargo' bedeli adı altında IBAN bilgileri vererek para talep ettikleri tespit edildi. İlk aşamada düşük ücret talep eden şüphelilerin, vatandaşlardan WhatsApp üzerinden yeniden ödeme istediği, bu talepleri inandırıcı göstermek amacıyla üzerinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları bulunan sahte belgeler, vergi levhaları ve şirket isimleri paylaştıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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