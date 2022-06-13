Nevşehir Belediyesince açılan kursta cam işleme sanatının inceliklerini öğrenen ev kadınları, camı sanata dönüştürüyor.

Belediyenin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezinde (KAÇEM) açılan kursa katılan 49 kadın, hem sanat öğrenerek boş vakitlerini değerlendiriyor hem de çöpe gidecek cam malzemelerin geri dönüşümünü sağlıyor.

Usta öğretici Döne Aytekin'den cam işlemenin ayrıntılarını öğrenen kadınlar, 1200 derece ısıyla camdan takı, nazar boncuğu, balık, kuş figürleri gibi çeşitli objeler üretiyor.

Aytekin, AA muhabirine, ücretsiz kursa ilginin yoğun olmasından dolayı haftanın her günü farklı gruplara eğitim verildiğini söyledi.

Öğrenim aşamasında kolay işlenebilir cam çubukların kullanıldığını, sonraki aşamada ise atık cam şişeleri özel fırında eriterek farklı aksesuarlara dönüştürdüklerini anlatan Aytekin, eğitimin ardından da dileyen kursiyerlerin aynı atölyede üretim yapma imkanına sahip olduklarını kaydetti.

Kapadokya'ya özgü ürünler üretilmesi hedefleniyor

Aytekin, cam işleme sanatına ilginin öngördüklerinden yoğun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"7'şer kişilik ekipler halinde haftada bir gün kurslarımıza katılan kursiyerlerimizi sabahçı ve öğlenci şeklinde gruplara ayırdık. Kırık cam tabakları, cam içecek şişelerini 1200 derece ısıda eritiyoruz ve tablolara, boncuklara dönüştürebiliyoruz. Böylelikle geri dönüşüm sağlanıyor ve doğaya da olumlu katkı sunmuş oluyoruz. Kurs sonrasında da atölye imkanlarından faydalanarak yaptıkları malzemeleri ve tasarladıkları takıları hediyelik eşya dükkanlarına verebilirler. Böylelikle ekonomiye ve aile bütçesine de katkı sağlamış olurlar. Sıcak hava balonu figürlü hediyelik eşyalar farklı malzemelerle üretilmiş ama camdan hiç yapılmamış. İlerleyen süreçte cam üfleme sanatıyla Kapadokya'nın simgelerinden balon ve at figürleri üreterek turizm alanına da katkı sunmak istiyoruz."

"Uzun süredir bu sanatla tanışmak istiyordum"

Kursiyerlerden Seda Atasoy, insanların hobi edinerek bu tür kurslar sayesinde üretime katkı sunabileceklerini belirterek, "Çok uzun süredir bu sanatla tanışmak istiyordum. Kursun açıldığını duyunca heyecanla vakit kaybetmeden kaydoldum. Bu tür kursların artmasını diliyorum. Burada öğrendiklerimle yapacağım cam aksesuarları yakınlarıma hediye etmek istiyorum." dedi.

Ayla Korkmaz da emekli olduktan sonra evde boş oturmak yerine vaktini verimli değerlendirmek amacıyla bu eğitime katıldığını söyledi.

Özellikle gençlere el sanatlarına yönelmeyi öneren Korkmaz, "Ellerinde telefon sürekli internette oldukları için el sanatlarını onların hayatlarına sunmamız lazım. Kadınlarımız, önlerindeki perdeye kaldırıp dışarıda ne olduğunu görsünler. Eğitim alıp aile bütçelerine katkıda bulunsunlar. Hanımlar gün gezmelerine vakit ayırabiliyorsa eğitim çalışmalarına da katılıp kendilerini geliştirebilirler. Eğitim süreci bittikten sonra bu atölyede kendimi geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.