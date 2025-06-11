Ev İçi Şiddet İhbarlarında Kadınlar Ağırlıkta

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılarda kadınların maruz kaldığı şiddetin çoğunlukla en yakın erkekler tarafından yapıldığını açıkladı. Toplam 65 şiddet vakasının 42'sinin ev içi şiddet olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarı olduğunu bildirdi. TKDF, bu verinin "Kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını gösterdiğini" vurguladı.

TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrıların, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösterdiğini ifade etti. TKDF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kayderildi:

"2025 Mayıs ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarıdır. Bu vakaların 30'u kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıktan şiddetin ihbarlarıdır. 16 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 1 yaka ihbarı olmuştur. 51 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 23 çağrı karakola, 15 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Mayıs ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları; 15-60 arasında değişmiştir. Gelen aramalardaki bazı mağdurların yaşları, ihbarcılar tarafından bilinmediği için belirtilememiştir.

"Şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır"

Gelen aramalar göstermektedir ki, şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 96.4). Bu oranı yüzde 1.9 ile kız çocuk izlemektedir. İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır (psikolojik şiddet yüzde 39.69; fiziksel şiddet yüzde 39.68). Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 6.35'i sosyal şiddet yüzde 3.17'si cinsel şiddet ve yüzde 11.11'i ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur. Burada şunu belirtmekte fayda vardır; her ne kadar analiz yaparken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolay olsa da, gerçek hayatta bu durum o kadar kolay olmamaktadır. Çoğu vakada birçok şiddet türü birlikte yer alabilmekte fakat bir ya da iki tanesi maruz kalan üzerindeki derin etkileri nedeni ile diğerlerinden öne çıkmakta ve maruz kalan tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda fiziksel şiddet dışındaki şiddet türleri, maruz kalan tarafından bilinmiyor olabilir. Ayrıca, farklı şiddet türleri biliniyor olsa dahi ihbarda bulunmak, o konuda yardım talep etmek için yeterince acil ve ciddi bir durum olarak değerlendirilmiyor olabilir.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını göstermektedir. 2025 Mayıs ayında, kadınların evli oldukları erkekler yüzde 44.6 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile fertleri içerisinde genel anlamda baba ve erkek evlat şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.