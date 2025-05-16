Ev Hanımlarını Dolandıran Çeteye Operasyon: 25 Tutuklama

Ev Hanımlarını Dolandıran Çeteye Operasyon: 25 Tutuklama
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, ev hanımlarını 'ek iş' vaadiyle dolandıran 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İzmir merkezli 11 ilde, ev hanımlarını ek iş vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 25'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i cumhuriyet savcısına verdiği ifade sonrası salıverildi.

Diğer şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "evde sabun ve çorap paketleme işi" gibi ilanlarla iletişime geçen kişilerden kaparo, vergi ve kargo ücreti adı altında para talep ettikleri belirlenmiş, WhatsApp üzerinden sürdürülen iletişimde, resmi kurum logolarıyla sahte belgeler göndererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İzmir'de 19 kişinin dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde daha fazla kişiyi dolandırdığı ve söz konusu yöntemlerle yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını tespit etmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 32 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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