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Ev Hanımlarına İstihdam Sağlayan Girişimci

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Afyonkarahisar'da yaşayan Meryem Arı, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerini atölyeye dönüştürüp ev hanımlarını istihdam etmeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan 40 yaşındaki Meryem Arı, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerini atölyeye dönüştürüp ev hanımlarını istihdam etmeyi hedefliyor.

İki çocuk annesi Arı, evlendikten sonra bir taraftan çocuklarını büyüttü, bir taraftan da ön lisans Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü'nü tamamladı.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan Arı, 6 yıl önce aldığı bir kısmı hibe bir kısmı kredi 500 bin liralık destekle lazer kesim makineleri temin ederek Ambaryolu'nda takı ve hediyelik eşya üretim ve satışına yönelik iş yeri açtı.

Arı, AA muhabirine, eşinin 2017 yılında almış olduğu denetimli serbestlik kapsamında kamu yararı için hizmet cezasıyla Afyonkarahisar'daki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) çalışması üzerine KOSGEB ile tanıştığını ve kadın girişimcilere desteklerini öğrendiğini anlattı.

Kurslarına katılıp maddi destek aldığı KOSGEB'in çok sayıda kadına iş imkanı sağladığını belirten Arı, "Kendi iş yerimi kurarak insanlara da istihdam sağlamayı çok istiyordum. Girişimcilik kursu sonrası hazırladığım projeme verdiği maddi destek sayesinde KOSGEB'le benim hayalim gerçekleşti. İki lazer kesim makinesi aldık. 6 yıldır da kurduğum işyerinde takı ve hediyelik eşya üretimi yapıp satışını gerçekleştiriyorum." dedi.

En büyük destekçisi eşi

Arı, iş yerinde ürettiği takı ve hediyelik eşyaların satışından memnun olduğunu, buna vesile olan KOSGEB'i tanıdığı için çok mutluluk duyduğunu vurguladı.

Genellikle sipariş üzerine üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, "Hediyelik eşyaları ahşap ve pleksi levhalardan yapıyoruz. Bunlardan duvar saatleri, kapı süsleri, özel günler için magnetler, isimlikler, takı ve çeşitli kutular yapıyoruz. Açtığım iş yerinin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Satışlarımız gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Arı, ürettiği takı ve hediyelik eşyaların satışı sonrası çok güzel geri dönüşler aldıklarını ve müşteri portföylerinin genişlediğini söyledi.

Üretim yapan bazı ev hanımlarına destek olduğuna da değinen Arı, "İşlerimiz gayet güzel gidiyor. Eşim de emekli oldu. O da sürekli yanımda ve bana destek oluyor. İlerleyen süreçte iş yerimi daha da büyütmeyi planlıyoruz. Hatta hediyelik eşya üretebilecek büyük bir atölye kurmayı hedefliyoruz. Burada da ev hanımlarına istihdam sağlamayı istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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