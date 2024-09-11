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Ev Hanımı Sanatçı, Sanat ve Tasarım Fakültesini Kazandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ev hanımı Nevin Tahtacı, kitre bebek ve minyatür araç gereçleri kullanarak yaptığı eserlerle önce 'Sanatçı Tanıtım Kartı' aldı, ardından da çok istediği sanat ve tasarım fakültesini kazandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Nevin Tahtacı, kitre bebek ve minyatür araç gereçleri kullanarak yaptığı eserlerle önce "Sanatçı Tanıtım Kartı" aldı, ardından da çok istediği sanat ve tasarım fakültesini kazandı.

"Tosya fesi" alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na layık görülen Tahtacı, sanatsal çalışmalarına devam etti.

Yaptığı çalışmaları akademik olarak güçlendirmek isteyen Tahtacı, girdiği üniversite sınavını kazanarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümüne yerleşti.

Tahtacı, AA muhabirine, el sanatlarına 27 yıl önce merakından başladığını, yapa söke kendi kendine Tosya fesi yapmayı öğrendiğini söyledi.

Tosya'da 2018'de açılan kitre bebek kursuyla yeni insanlarla ve yeni ürün modelleriyle tanıştığını anlatan Tahtacı, "Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan'ın girişimleriyle ilçede kurs açıldı. Kafamdaki projeleri hayata geçirmek için kursa katıldım. Bebeklere fes yapmam istendi. Bunu geliştirerek zamanla minyatürünü yaptım. Kitre bebekler, Tosya fesinden yaka iğneleri yaptım. Bunlar bana sanatçılık getirdi." dedi.

"Şimdi o okulun toprağını öpmeye hazırım"

Daha sonra çeşitli sergilere katıldığını belirten Tahtacı, "Bu sergilerde Leyla Özder hocamla tanıştım. O zaman üniversiteye ziyaret için gittiğimde öğrencilere, 'Siz elinizdeki imkanların kıymetini bilmiyorsunuz, ben olsam okulun toprağını öperim' demiştim. Şimdi o okulun toprağını öpmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini dile getiren Tahtacı, "Bu sene üniversite sınavına girdim. 49 yaşındayım ve ilk tercihime, Hacı Bayram Veli Üniversitesine girmiş bulunmaktayım. Orada pratiğimi geliştirip yapmaya çalıştığım şeyleri, birikimlerimi daha profesyonel, daha muntazam şekilde hocalardan alacağım. Hayalim olan Hacı Bayram Veli Üniversitesine öğrenci olarak gidiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Üniversiteyi kazandığını duyanların farklı yorumlar yaptığını aktaran Tahtacı, şöyle devam etti:

"Bana 'Bu yaştan sonra okul senin neyine' diyorlar. Gençlerimiz aslında elindeki imkanların farkında değiller. Ben buna çok üzülüyorum. Keşke annem babam beni okutsaydı. Ahdım vardı benim, '70 yaşıma da girsem ben o okulu okuyacağım' diye. Ben hayallerimin peşine gidiyorum. Bir hayal kurdum ama zamanla bu kadar teferruatlı olacağını düşünmedim. Hayaldi, gerçek oldu. Bu okula gittiğimde çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Eşim başta karşı çıkıyordu ama şimdi en büyük destekçim. Bana inananlara teşekkür ediyorum."

Tahtacı, sınavda aldığı puanın başka bölümler için de yeterli olduğunu vurgulayarak, "El sanatlarıyla alakalı bölümleri seçtim. Gerçekleştirmek istediğim hayallerim olduğu için bu bölümü seçtim. Kültürel zenginliklerimizi yaşatmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat kastamonu Güncel Bebek Tosya

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