EV EŞYASI YÜKLÜ KAMYONETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞA 1861 TL CEZA DİYARBAKIR'da, 4 kişinin ev eşyası yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğunda sürücü M.M.T.'ye 1861 TL ceza kesildi, adli işlem uygulandı. DİYARBAKIR'da, 4 kişinin ev eşyası yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğunda sürücü M.M.T.'ye 1861 TL ceza kesildi, adli işlem uygulandı. Olay, 6 Ağustos'ta, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette 2 kişi eşyaların üzerinde 2 kişi ise kasanın arka kısmında yolculuk yaparken görüntülendi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi. Polis, sürücü M.M.T.?ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel mevlana Bağlar Güncel Haberler

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