Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk - Haberler

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Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

DİYARBAKIR'da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

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DİYARBAKIR'da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonetin kasasında 4 kişi olduğu görüldü. 2 kişi eşyaların üzerine diğer 2'si ise iple bağlı kısmını tutarak kamyonette ilerledi. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin de tepkisini çekti. O anlar ise kameraya yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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