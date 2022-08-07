Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

DİYARBAKIR'da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonetin kasasında 4 kişi olduğu görüldü. 2 kişi eşyaların üzerine diğer 2'si ise iple bağlı kısmını tutarak kamyonette ilerledi. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin de tepkisini çekti. O anlar ise kameraya yansıdı.