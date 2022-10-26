Ev basıp, eşini tabanca kabzasıyla darbeden müteahhit, teslim oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evini bastığı eşi Betül K.'yi (32), tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan müteahhit Bülent K. (49), polise teslim oldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evini bastığı eşi Betül K.'yi (32), tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan müteahhit Bülent K. (49), polise teslim oldu.

Kuşadası'nda, bir inşaat firmasının ortaklarından müteahhit Bülent K. ile 4 yıl önce evlendiği eşi Betül K. arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Betül K., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen 23 Ekim gecesi, kendisinden boşanmak isteyen Betül K.'nin Bayraklıdede mevkisindeki evini tabancayla basan Bülent K., rastgele ateş etmeye başladı. Bülent K., Betül K.'yi tabancanın kabzasıyla darbedip, yüzünden yaraladı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Betül K., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Betül K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan Bülent K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bülent K., polis tarafından aranırken, dün gece şoförü, olayda kullanılan aleti tabancayı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirip teslim etti. Bir süre sonra da Bülent K., gelerek teslim oldu. Bülent K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.