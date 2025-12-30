Haberler

Eurostar, teknik sorunlar nedeniyle yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostar, teknik sorunlar nedeniyle Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerini askıya aldığını ve yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri gerektiğini duyurdu.

Avrupa kıtasında farklı kentler arasında seferler yapan tren yolu şirketi Eurostar, karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle yolculardan seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre Eurostar, yeni bir duyuruya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Öte yandan, Eurostar'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik tedariki sorunu ve Le Shuttle trenindeki teknik arıza nedeniyle yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri istendi.

Bugün seyahat etmek için bileti olmayan yolculardan gara gelmemeleri istenen açıklamada, tren seferlerinde ciddi aksamalar ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, seferlerle ilgili son dakika bilgilerinin Eurostar'ın internet sayfasında yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica'nın da başına bela oldu