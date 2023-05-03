Europol'ün internetten uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyonunda 288 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 9 ülkenin güvenlik birimleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, internet üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekeye mensup 288 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "SpecTor" adı verilen operasyonun ardından ABD'de 153, İngiltere'de 55, Almanya'da 52, Hollanda'da 10, Avusturya'da 9, Fransa'da 5, İsviçre'de 2, Polonya ve Brezilya'da birer kişi olmak üzere toplam 288 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon neticesinde 850 kilogram uyuşturucu, 117 silah ve 50,8 milyon avro değerinde nakit ve dijital paraya el koyulduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen belgelerde internet üzerinden yapılan uyuşturucu ticaretinde yer alanların isimlerinin bulunduğu listelerin ele geçirildiği ve soruşturmanın genişleyerek devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Europol Genel Direktörü Catherine de Bolle, "Üç kıtadan kolluk güçlerinin yer aldığı bu koalisyon, birlikte daha iyi çalışabildiğimizi ispatlıyor. Bu operasyon, suç örgütlerine internet üzerinden suç faaliyetlerinde bulunsalar da tespit edilip yakalanacakları mesajını güçlü şekilde veriyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD ve Alman güvenlik birimlerinin internette uyuşturucu ticareti için kullanılan "Hydra" isimli siteyi kapattığı bilgisine de yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Europol koordinasyonunda gerçekleşen operasyona 9 ülkenin güvenlik birimlerinin yanı sıra siber uzmanları ve gümrük yetkililerinin de destek verdiği kaydedildi.