- Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İspanya, Romanya, Brezilya ve Panama'daki kolluk kuvvetleri ile ortak yürütülen operasyon kapsamında...

- Europol'den İtalyan mafyasına büyük darbe: 10 ülkede 132 gözaltı

LAHEY - Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İspanya, Romanya, Brezilya ve Panama'daki kolluk kuvvetleri ile ortak yürütülen operasyon kapsamında İtalyan mafyası örgütü Ndrangheta üyesi 132 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan mafya örgütü Ndrangheta'ya büyük darbe vuruldu. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İspanya, Romanya, Brezilya ve Panama'daki kolluk kuvvetleri ile ortak yürütülen operasyon kapsamında İtalyan mafyası örgütü Ndrangheta üyesi 132 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ndrangheta, Avrupa'daki kokain ticaretinin çoğundan sorumlu

Dünyanın en güçlü suç şebekelerinden biri olan Ndrangheta'ya yönelik operasyonda, kolluk kuvvetlerinin çok sayıda adrese baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, operasyona 2 bin 770 personelin katıldığı belirtildi. Açıklamada, Ndrangheta'nın vergi kaçakçılığından, silah kaçakçılığından, kara para aklamadan, rüşvetten, şiddet olaylarından ve Avrupa'nın kokain ticaretinin çoğundan sorumlu olduğu vurgulandı.

Örgütün, Güney Amerika'dan Avrupa'ya ve Avustralya'ya kadar uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ifade edilen açıklamada, "Yetkililer, örgütün Kolombiyalı organize suç grubu 'Gulf Clan' ve Ekvador'da ve birçok Avrupa Ülkesinde faaliyet gösteren Arnavutça konuşan bir suç grubuyla ortak çalıştığını ortaya çıkardı. Ndrangheta klanları Pakistan'dan Güney Amerika'ya uluslararası ateşli silah kaçakçılığına karışmış, kötü şöhretli suç örgütü PCC'ye (Primeiro Comando da Capital) kokain sevkiyatı karşılığında silah sağlamıştır" denildi.

Kazandıkları parayı gayrimenkul ve ticari faaliyetlerle aklamışlar

Belçika, Almanya, İtalya, Portekiz, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da büyük yatırımlara sahip kapsamlı bir küresel kara para aklama sistemindeki para akışının izlendiği aktarılan açıklamada, suç örgütünün, kazandığı parayı gayrimenkullere, restoranlara, otellere, araba yıkama şirketlerine, süpermarketlere ve diğer ticari faaliyetler yoluyla akladığı belirtildi.

"İtalyan organize suçuyla mücadelede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, "Bugünkü baskınlar, İtalyan organize suçuyla mücadelede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri" ifadelerini kullanarak, Ndrangheta'ya ciddi bir darbe vurduklarını vurguladı.

Belçika Federal Savcısı Antoon Schotsaert, "Tutuklananlar arasında, yalnızca Belçika'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de örgütte önemli yere sahip çok sayıda üst düzey kişinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.