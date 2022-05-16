Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ürgüp'ten hareket etti - Haberler

ÜRGÜP, NEVŞEHİR (AA) - Almanya'nın Tübingen kentinden başlayan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılanlar, bir gün mola verdikleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden uğurlandı.

Ralliye katılanlar, araçlarıyla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra çeşitli illerden geçerek Nevşehir'e ulaştı. Hafta sonunu Kapadokya'da dinlenerek geçiren katılımcılar, sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Ürgüp Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, ralliye katılanlar seyahatleri boyunca mola noktalarında taş oyma sanatı ile yaptıkları çeşitli heykel ve dekoratif ürünleri, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e hediye etti.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Aktürk'ün de bir süreliğine direksiyonlarına geçtiği araçlar, ilçe merkezindeki turun ardından bölgeden ayrıldı.

Kaymakam Maraşlı, gazetecilere, ralliye katılan seyahat tutkunlarını ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ralliye pandemi döneminde ara verilmişti. Bu etkinlikte yarıştan ziyade kültürler arası iş birliği var. Doğuyu batıya, batıyı doğuya bağlayan Anadolu'da kendilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de 8 ülkeden 70 katılımcının 30 araçla 9 Mayıs'ta başlayan yolculuklarının 30 Mayıs'ta Ürdün'de sona ereceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki molanın ardından yolculuklarına Mersin'den gemi ile İsrail'e geçerek devam edeceklerini anlatan Serin, Ürdün'e ulaştıklarında araçlarını Suriyeli mülteciler ve ihtiyaç sahiplerinin giderlerinde kullanılması amacıyla bağışlayacaklarını ifade etti.

Serin, şöyle konuştu:

"Almanya'dan yola çıkıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye geldik. Aramızda Türkiye'ye ilk defa gelenler var. Kapadokya'yı herkes biliyor ama fotoğraftan değil de birebir çıplak gözle görmek daha çok hoşlarına gitmiştir. 16'ncısını yaptığımız bu rallide gelenek olarak araçları bitiş noktasına bağışlıyoruz. Sosyal proje kapsamında araçları Ürdün'e bağışlayıp uçakla geri döneceğiz. Biraz masraflı belki ama bu işin zevki ve tadı da burada."