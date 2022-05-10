Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışan Türk takımı yurda girdi

Almanya'nın Tübingen kentinden başlayan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan Türk takımı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen ralliye katılan 6 kişilik takım, Tübingen kentinden cumartesi günü başladıkları rallide 3 bin kilometrelik yolu geride bırakarak Türkiye'ye ulaştı.

Rallinin organizatörü Nadir Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ralliye 8 ülkeden 40 araç ve 80 yarışmacının katıldığını söyledi.

Organizasyonun, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile beraber Türkiye'nin tanıtım projesi kapsamında düzenlendiğini belirten Serin, "Yarışmacıların yüzde sekseni ilk defa Türkiye'ye geliyorlar. Amaç, yarışmacıları Türkiye'nin tanınmayan ve bilinmeyen yerlerine götürerek ülkelerine döndükleri zaman bizim için bir gönüllü elçi olmalarını sağlamak ve Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu göstermek." dedi.

Serin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye kadar rotada özgür olan yarışmacıların, Türkiye'den rallinin sona ereceği Ürdün'e kadar belirlenen rotayı takip etmek zorunda olduklarını ifade eden Serin, "Ellerinde bir ödev defteri var. O ödev defterinde nerede, ne zaman, ne yapacakları yazılı. Rotayı takip ederek gidiyorlar. Yani bu bir hız yarışı değil. Arabalar zaten yirmi yaş ve üstünde araçlar. Amaç burada hem tabiatla mücadele hem yarışmacıların yol boyunca kendi çabalarıyla hedefe varmaları. Ürdün'e ulaştıkları zaman finale katılmaya hak kazanıyorlar." diye konuştu.

Takım üyelerinden Eylül Seçilmiş de ilk ralli deneyiminin keyifli geçtiğini belirtti.

Parkurun 3 bin kilometrelik bölümünü geride bıraktıklarını söyleyen Seçilmiş, "Şehirlere uğradık, güzel yerlerde konakladık. Büyükelçiliklerimizi de ziyaret ettik. Bugün de ülkemize geldik. Buradan İstanbul'dan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk takımı pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule'den İstanbul'a doğru yola çıktı.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Ralli, Avrupa ve Balkanlar, Türkiye ile Orta Doğu güzergahı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Avrupa ve Balkanlar güzergahında Almanya, Belçika, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye yer alıyor.

Türkiye güzergahında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Tosya-Kastamonu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kapadokya-Nevşehir, Niğde, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Anamur-Mersin, Alanya-Antalya bulunuyor.

Orta Doğu güzergahı da İsrail, Filistin ve Ürdün'den geçiyor.