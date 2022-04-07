SPOR EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin basın toplantısı düzenlendi

Roberto Iniguez: Bu turnuvada iddialıyız

David Gaspar: Kupayı kazanacağımıza inanmasak burada olmazdık

Natalia Hejkova: Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız

Victor Lapena: Taraftarımızın önünde oynayacak olmamız ayrıca bir motivasyon

Silvia Dominguez: İnanarak geldik

Zsofia Fegyverneky: Turnuvanın sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz

Teja Oblak: İyi mücadele etmek ve iyi oyun oynamak istiyoruz

Olcay Çakır Turgut: Taraftarımızın önünde oynamak bize heyecan verecek

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın ev sahipliğinde USK Prag, Perfumerias Avenida ve Sopron Basket takımlarının katılımlarıyla düzenlenecek FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali organizasyonunun basın toplantısı düzenlendi.

8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi takımların başantrenörleri ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ilk olarak başantrenörler söz aldı.

INIGUEZ: BU TURNUVADA İDDİALIYIZ

Perfumerias Avenida Başantrenörü Roberto Iniguez, turnuvanın İstanbul'da düzenlenmesinden ve burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, 'Böyle turnuvalar bizim için büyük bir fırsat. Bu takımlarla mücadele etmek büyük bir gurur ve onur. Bu turnuvada iddialıyız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız' dedi.

GASPAR: KUPAYI KAZANACAĞIMIZA İNANMASAK BURADA OLMAZDIK

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Sopron Basket Başantrenörü David Gaspar, 'Çok heyecanlıyız. Sezon içerisinde bazı zorluklar yaşadık, sorunlarımız oldu. Ama tüm bunları aşarak bu turnuvaya ulaştık ve kadın basketbolun en üst seviyesinde mücadele edeceğiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kupayı kazanacağımıza inanıyorum, inanmasak burada olmazdık' ifadelerini kullandı.

HEJKOVA: BAŞARILI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

USK Prag Başantrenörü Natalia Hejkova, Dörtlü Final'e katıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, 'Kadın basketbolun en üst seviyesinde yeniden mücadele ediyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel maçlar oynanacak, tüm takımlara bol şans diliyorum. Ama tabii ki kendi takımımızın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu kadromu iyi tanıyorum. İlk defa Dörtlü Final'de oynayacak oyuncularımız var. Onlar buraya iyi hazırlanarak geldiler, kendilerini göstermek istiyorlar. İyi hazırlanarak geldik, geçmiş turnuvalardaki başarısızlığımızı bu turnuvada kapatmak istiyoruz' diye konuştu.

LAPENA: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAYACAK OLMAMIZ AYRICA BİR MOTİVASYON

Dörtlü Final'in ev sahibi Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena ise şunları söyledi: 'Dörtlü Final'de olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftarımızın önünde oynayacak olmamız ayrıca bir motivasyon. Dörtlü Final, kadın basketbolunda en üst seviyedir. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız bu atmosferde oynamak için hazır. Ben bunu görüyorum. Ev sahibi olmamız bir avantaj tabii ki. Taraftarımızın bize ne kadar destek olacağını biliyoruz. En iyi şekilde mücadele vereceğiz.'

DOMINGUEZ: İNANARAK GELDİK

Basın toplantısının ikinci bölümünde ise takım kaptanları basın mensuplarının karşısına çıktı.

Perfumerias Avenida'dan Silvia Dominguez, iki sene arka arkaya Dörtlü Final'e katılmanın hem kendileri hem de kulüp için büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, 'Ama biz oyuncular için bu yeterli değil. Bu seviyeye katıldıktan sonra bir şeyleri başarmak çok önemli. Biz buraya bu turnvuada başarılı olmak için geldik. İlk maçı kazanarak bu turnuvada sonuna kadar gideceğiz. İnanarak geldik' dedi.

FEGYVERNEKY: TURNUVANIN SONUNA KADAR GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sopron Basket'ten Zsofia Fegyverneky, burada oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, 'Bir oyuncu için burada oynamak çok önemlidir. Ama tabii ki turnuvayı kazanmak da çok önemli. Biz buraya katılıyorsak, bu sezon içerisinde takım olarak ne kadar iyi şeyler yaptığımızın bir göstergesidir. Takımımızın sahada inişleri ve çıkışları oldu. Ama tabii ki bu seviyeye geldikten sonra en iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Bu turnuvanın sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. İlk maçı kazanıp, sonrasında kupayı kazanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

OBLAK: İYİ MÜCADELE ETMEK VE İYİ OYUN OYNAMAK İSTİYORUZ

İki senenin ardından tekrardan Dörtlü Final'de olmanın kendileri adına mutluluk verici bir durum olduğunu kaydeden USK Prag'dan Teja Oblak, 'Takım içerisinde birlik ve beraberliğimiz var. Şu anda ilk maça odaklanıyoruz. Sonrasında önümüze bakacağız. İyi mücadele etmek ve iyi oyun oynamak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Biz buraya iyi çalışarak, iyi bir sezon geçirerek geldik. Yarın Fenerbahçe'yle zor bir maça çıkacağız. Ev sahibi oldukları için zorlanacağımızı düşünüyorum. Ev sahibi ekibin taraftarın önünde oynamak bizi daha çok motive edecektir. Yetenekli ve iyi oyunculara sahibiz. İyi mücadele edeceğimize inanıyorum' diye konuştu.

ÇAKIR TURGUT: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK BİZE HEYECAN VERECEK

Fenerbahçe Safiport'tan Olcay Çakır Turgut ise şu ifadeleri kullandı: 'Biz bu turnuvaya katılmak için ve burada olmak için çok çalıştık. İyi bir sezon geçirdik. Takım olarak sezon boyunca çok iyi mücadele ettik. Sezon içerisinde bazı eksiklerimiz olmuş olabilir. Ama biz takım olarak daha çok çalışarak ve güçlenerek performansımızı daha yüksek taşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Taraftarımızın önünde oynamak bize heyecan verecek. İnanıyorum ki taraftarımız da bizi sahada yalnız bırakmayacak. İyi maçlar sergileyerek, bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Taraftarımızın gücü bize ekstra bir güç veriyor. Prag iyi bir takım ve iyi bir rakip olacak. Ama biz takım olarak bu seviyelerde olduğumuz zaman, en güçlü takımlara karşı oynamaya hazırlıklıyız. Bu turnuvaya çok iyi hazırlandık. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız.'

YARI FİNALLER 8 NİSAN, FİNAL 10 NİSAN'DA

FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali, 8 Nisan Cuma günü saat 17.00'de oynanacak Perfumerias Avenida - Sopron Basket ve aynı gün saat 20.00'de oynanacak USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın üçüncülük maçı 10 Nisan Pazar günü saat 14.00'te, final maçı ise aynı gün saat 17.00'de oynanacak.