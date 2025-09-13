Bakan Bak: 12 Dev Adam Şampiyon Olacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Bak Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Yunanistan'ı 94-68 yendiği yarı final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli takımı tebrik eden Bakan Bak, "Daha önceki röportajlarda da '12 Dev Adam uyanıyor' demiştim. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Yunanistan'ı sahadan sildiler. Müthiş bir tempo, özveri. Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları, Ergin hocanın müthiş bir taktik ustalığı ve müthiş bir sonuç. Milletimizi sevindiren 12 Dev Adam'ı yürekten kutluyoruz ama daha işimiz bitmedi. İnanıyorum ki burada pazar günü şampiyon olacaklar, tüm Türkiye'yi, tüm milletimizi sevindirecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk basketbolu ve sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bak, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, ülkemizden buraya gelen seyircilerimizi de tebrik ediyoruz. 'Hayırlı olsun' diyoruz ama bu yetmez, şampiyon olmak istiyoruz. 24 yıl önce final oynamıştık. Şampiyonluk istiyoruz, bu takım da hak ediyor. Bu takımı yürekten alkışlıyoruz. Ruhları, savaşmaları ve heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır." diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise şunları kaydetti:

"Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inanın bazen insan bulamıyor. Önce sağlık ekibimize, özveriyle takımı yalnız bırakmayan takım kaptanımız Cedi'ye ve daha sonra da herkese milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Federasyon olarak buranın bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler (Bakan Bak) ve milyonlara çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah, pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar."