EuroBasket 2025'te Yarı Finale Yükselen A Milli Takım'a Tebrikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti ve onları destekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"EuroBasket 2025'te 24 yıl aradan sonra yarı finale yükselen 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Grubu lider tamamlayan, İsveç ve Polonya'yı geçerek tarih yazan Milli Takımımız, milletimize büyük bir gurur yaşattı. Yolunuz açık olsun. Final için, kupa için inancımız tam."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
