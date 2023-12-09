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Euro-Med, İsrail'in Gazze'deki Filistinli akademisyene suikast düzenlediği şüphesini dile getirdi

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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli akademisyen Rıfat el-Arir'e kasten suikast düzenlediği şüphelerinin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli akademisyen Rıfat el-Arir'e kasten suikast düzenlediği şüphelerinin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Euro-Med'in açıklamasında görgü tanıkları ve Arir'in yakınlarının ifadelerine yer verildi.

Arir ve ailesinin yaşadığı apartman dairesi, İsrail'e ait hesaplardan telefon ve internet aracılığıyla ölüm tehditleri almasından birkaç hafta sonra İsrail tarafından doğrudan bombalandı.

İfadelere göre Arir, 6 Aralık akşamı Gazze Şeridi'ndeki Ed-Derc Mahallesi'nde kız kardeşine ait dairede öldürüldü.

İsrail saldırısında, Arir ile erkek kardeşi ve kardeşinin çocuğu, kız kardeşi ve kız kardeşinin 3 çocuğu hayatını kaybederken erkek kardeşinin eşi ve iki çocuğu yaralandı.

İsrail'in 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daireyi vurmasının, bu dairenin özellikle hedef alındığına işaret ettiği aktarıldı.

Arir, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında birkaç kez yerinden edilmiş ve en son anne-babası, karısı ve çocuklarıyla kız kardeşinin evine gitmişti.

Yakınları, Arir'in ölümünden birkaç gün önce de eşi ve çocuklarıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Gazze'deki Et-Tuffah Mahallesi'nde yer alan okula geçtiğini belirtti.

Arir'in bir arkadaşı da Filistinli akademisyenin kendisini İsrailli subay olarak tanıtan birinden telefon aldığını, görüşmede bu kişinin "tam olarak hangi okulda olduğunu bildikleri ve İsrail kara kuvvetlerinin Gazze derinliklerinde ilerlemesiyle yakında kendisine ulaşmak üzere oldukları" yönünde Arir'i tehdit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Arir, kız kardeşinin evine geçmek zorunda kaldı.

Yine yakınları ve arkadaşlarının ifadesine göre Arir, Gazze'ye saldırıların başladığı andan itibaren sosyal medyada İsrailli hesaplardan çok sayıda ölüm tehdidi ve nefret mesajı aldı.

İsrail savaş uçakları 2014 yılında Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye'de yer alan Arir'in evini bombalamış, Filistinli akademisyenin ailesi ve yakınlarından 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Arir'in ailesi ve yakınlarının ifadelerine yer veren Euro-Med, Filistinli akademisyen, yazar, şair ve aktivistin hedef alınması ve kasıtlı şekilde öldürülmesiyle ilgili derhal soruşturma başlatılması ve İsrail'in bu suikasttan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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