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Euro-Med: Gazze'de İnsani Kriz Sebebiyle 14 Yaşlı Hayatını Kaybetti

Euro-Med: Gazze'de İnsani Kriz Sebebiyle 14 Yaşlı Hayatını Kaybetti
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Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları engellemesi nedeniyle 14 yaşlı Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Raporda, gıda ve ilaç eksikliğinin toplumda büyük bir insani krize yol açtığı bildirildi.

Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları engellemesi sebebiyle 14 yaşlının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Euro-Med tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in iki aydan uzun süredir Gazze'ye yönelik insani yardımların girişini engellemesinin sonuçları aktarıldı.

Euro-Med, Gazze'de bir hafta içerisinde 14 yaşlı Filistinlinin " İsrail'in ablukası ve açlık" yüzünden hayatını kaybettiğini, "insani krizin felaket boyutlarına ulaştığını ve açlığın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini" bildirdi.

Gazze'de İsrail'in gıdanın yanı sıra tedavi ve ilaca erişimi de engellediğini vurgulayan Euro-Med, 84 yaşındaki Abdurrauf Abdulgafur'un Han Yunus'ta bugün gıda ve ilaç eksikliği yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Euro-Med, hastanelere gelen yaşlı Filistinlilerin durumunun gözlendiğini ve birçoğunun gıda yetersizliği sebebiyle sağlık durumunun kötüleştiğini kaydetti.

Raporda, 7 Mayıs Salı yaşamını yitiren 80 yaşındaki Talib Sabah Süleyman el-Arca'nın oğlu Celal'in ifadelerine yer verildi:

"Babam, yaşlı bir adam olarak açlığa veya susuzluğa dayanamıyordu. Gündüzleri soğuk su içmek istiyordu, ancak yerimizden edilmemiz ve savaş koşullarında bulamıyorduk. Tavuk, balık, yumurta ve meyve gibi yiyecekler istiyordu, ancak bunların hiçbiri yoktu."

İsrail 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuş, 18 Mart'ta ise saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani krize neden olmuştu.

Uluslararası tepkileri azaltmak isteyen Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Gazze, İsrail'in dayattığı koşullar nedeniyle yaşlıların ve çocukların da aralarında bulunduğu bir ölüm dalgasına tanık oluyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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