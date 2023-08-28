EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler yararına maç yapacak

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaşacak.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaşacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenecek organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye-İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular sahaya çıkacak.

Müsabaka öncesinde Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek konser verecek.

İsviçre'nin Lozan kentinde 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçtan elde edilecek gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek.