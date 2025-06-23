Eurimages Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da Yapılacak

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Avrupa Konseyine bağlı Eurimages fonunun 2025 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı, 25-27 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya 39 ülkenin temsilcileri katılacak ve Türkiye'nin sinema sektörünün Avrupa ile olan bağlarının güçlenmesi hedefleniyor.

Avrupa Konseyine bağlı sinematografik ve görsel-işitsel çalışmaların ortak yapımına ve dağıtımına destek fonu olarak tanımlanan Eurimages'ın 2025 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı, 25-27 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Eurimages üyesi 39 ülkenin temsilcileri katılacak.

Türkiye'nin 21 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacağı toplantıya, Eurimages'ın yeni başkanı Roberto Cicutto da katılacak. Toplantı, Cicutto'nun başkanlık döneminde yapılan ilk büyük uluslararası buluşma olacak.

Avrupa sinemasının finansmanında ve ülkeler arası ortak yapımların desteklenmesinde 1989'dan bu yana önemli rol oynayan Eurimages, kültürel ve diplomatik bir köprü işlevi görüyor.

Bu kapsamda toplantının, Türkiye sinema sektörünün Avrupa sinemasıyla olan profesyonel bağlarının güçlenmesine ve uluslararası işbirliklerinin artmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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