Euclid Uzay Teleskobu Evrenin Karanlık Madde ve Enerjisini İncelemek Üzere Fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid uzay teleskobu, evrenin karanlık madde ve karanlık enerjisini incelemek üzere ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı. Euclid uzay teleskobu, Cumartesi günü doğu saati ile 11.12'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatıldı. Euclid, üçüncü boyut zamanı temsil eden, evrenin en büyük ve en doğru 3 boyutlu haritasını oluşturmak için 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar olan milyarlarca galaksiyi gözlemleyecek. Görev, evrenin nelerden oluştuğuna dair temel sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak.

LOS ANGELES, 2 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid uzay teleskobu, evrenin karanlık madde ve karanlık enerjisini incelemek üzere ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

Euclid uzay teleskobu, Cumartesi günü doğu saati ile 11.12'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatıldı.

ESA, fırlatmanın ardından, Avustralya'daki New Norcia yer istasyonu aracılığıyla Euclid'den sinyal aldığını teyit etti.

ESA'ya göre, başarılı fırlatma, evrenin iki gizemli bileşeninin doğasını ortaya çıkarmak için iddialı bir görevin başlangıcını simgeliyor: karanlık madde ve karanlık enerji. Görev, evrenin nelerden oluştuğuna dair temel sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak.

Euclid, üçüncü boyut zamanı temsil eden, evrenin en büyük ve en doğru 3 boyutlu haritasını oluşturmak için 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar olan milyarlarca galaksiyi gözlemleyecek.

ESA'ya göre galaksilerin şekil, konum ve hareketlerinin ayrıntılı şekilde yer alacağı harita, maddenin sınırsız uzaklara nasıl dağıldığını ve evrenin genişlemesinin kozmik tarih boyunca nasıl evrildiğini ortaya çıkararak, astronomların karanlık enerji ve karanlık maddenin özelliklerini anlamalarını sağlayacak.

NASA'nın Washington'daki Bilim Misyon Müdürlüğü'nün Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, "Euclid, evrenimizin karanlık yüzünü inceleyerek sadece NASA'nın Roman Uzay Teleskobu'nun önünü açmakla kalmıyor. Bu, evrenimizin tarihini ve yapısını daha önce mümkün olmayan şekillerde anlamamıza yardımcı olacak astronomi araştırmaları için yeni bir altın çağı başlatıyor" dedi.