EUBA İşadamları Derneği Berlin'deki Türk toplumuna iftar verdi

Avrupa İş Adamları Derneği EUBA Berlin'deki Türk toplumuna bir iftar verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik camisinde verilen iftara AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ve çok sayıda davetli katıldı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Türk Toplumu deprem felaketinin ardından güzel bir sınav verdiğini belirterek, "Herkese Almanya Türk Toplumu'na içten teşekkür ederim. Hem devlet hem Türkiye'ye hem aynı hem nakdi yardımlarda bulunuldu. Almanya'ya da teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri için 13 başkonsolosluğun bulunduğu şehirlerin dışındaki bazı bölgelerde de seçim sandığı kurmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Şen, "Almanya'dan beklenilen izin süreci henüz tamamlanmadı. Ama daha fazla seçmenin oy kullanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlık hak ve ödevi olarak oy kullanmalısınız. Seçimlere katılımda diğer ülkeler yüzde 10'a ulaşamıyor. Biz yüzde 50'ye ulaştık. Biz bunu yüzde 70 yüzde 80'lere çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammet Fatih Toprak ise Berlin'de Türk toplumuyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Toprak, "Depremde yaptıkları yardımlarla büyük faydalar sağlayan Avrupalı Türklere teşekkür ediyoruz. Türkiye'de kar yağsa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız üşüyorlar. Buradaki insanlarımız kenetlenerek ülkemize fayda sağladılar. Deprem Türkiye'nin yüzde 20'sini etkiledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sıkıntılarımızı da aşacağız" diye konuştu.

EUBA Başkanı Cahit Kerenciler de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra iftara katılanlara teşekkür etti.