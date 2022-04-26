EÜ öğrencileri ve çevre gönüllüleri EÇEV projesini sürdürüyor - Haberler

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EÜ öğrencileri ve çevre gönüllüleri EÇEV projesini sürdürüyor

Bültenler - Güncel
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EÜ öğrencileri ve çevre gönüllüleri EÇEV projesini sürdürüyor

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi doğa dostları "Temiz Çevre, Sürdürülebilir Gelecek" mottosu ile farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğrencileri tarafından doğaya karşı farkındalık oluşturmak için sürdürülen "Ege Üniversitesi Çevre Gönüllüleri (EÇEV)" projesi devam ediyor. Proje kapsamında kamuya açık alanların temizliği sağlanarak, çevresel farkındalık oluşturmanın yanı sıra; sürdürülebilirlik sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında öğrenciler ve çevre gönüllüleri tarafından düzenlenen 3. etap etkinliği, Yamanlar Ormanlık Mesire Alanında gerçekleştirildi.

"Temiz çevre, sürdürülebilir gelecek" mottosu çalışmalar yürüten doğa dostları Yamanlar Ormanlık Mesire Alanındaki çöpler toplayarak, çevre temizliği yaptı.

Bültenler / Güncel

Ege Üniversitesi, Arkeoloji, Edebiyat, Güncel, Haberler

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