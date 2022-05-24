EÜ'de Müzeler Haftası dolu dolu etkinliklerle devam ediyor - Haberler

EÜ Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasına ilkokul, ortaokul ve Ege Üniversitesi Anaokulu öğrencileri katıldı. Atölyede katılımcılar, kadim Türk sanatı olan ebrunun inceliklerini öğrendi.

EÜ Etnografya Müzesi Müdürü EÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Maktal Canko, "Müzemizde devam eden 'Ebru ile Mozaik' sergisinde eserleri yer alan sanatçı Nuri Pınar'ın eğitmenliğinde çocuklar için ebru atölyesi düzenledik. Sergi, Türkiye çapında ünlü ebru sanatçısı Nuri Pınar'ın ebruları ile Orhan Saraç'ın kendi geometrik tasarımlarıyla oluşturduğu eserlerden oluşuyor. Sanatçımız atölye süresi boyunca çocuklara ebru sanatını olabildiğince tanıtarak çalışmalar yaptıracak" dedi.

Ebru sanatçısı Nuri Pınar ise, "Müzenin yöneticisi olan hocamız Dilek Hanım Müzeler Haftası dolayısıyla benden çocuklara atölye çalışması yapmamı isteyince çok sevinerek geldim. Bu yola çıkmaktaki ilk amacım çocuklara bunu sevdirmek, tanıtmak ve kendi kültürleriyle bir köprü kurmalarını sağlamaktı. Amacım, çocuklara bunu sevdirmekti. Çünkü çocuklara küçükken ne verirseniz büyüklükte oraya yöneliyorlar. Biz burada birkaç öğrenciye ebru aşısını yaptıysak işimizi, görevimizi yapmışızdır demektir" dedi.

Yine Müzeler Haftası dolayısıyla EÜ Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi,ahşap baskı atölye etkinliği de gerçekleştirildi. EÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölüm öğrencilerinin katkılarıyla Ege Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin müze ziyaretinin ardından kendi tasarımlarında oluşan ahşap baskı tekniği ile eserler yaptılar. Atölye boyunca geleceğin gençleri olan minik ziyaretçilere erken yaşta müze farkındalığı kazandırma ve kültürel mirasın aktarılması konularında çalışmalar yürütüldü.

Bültenler / Güncel