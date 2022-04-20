EÜ'de '23. Ege Onkoloji Günleri ve 2. Uluslararası Ege Radyasyon Onkolojisi Sempozyumu'

Çevrimiçi olarak düzenlenecek sempozyum 26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

İki gün boyunca devam edecek sempozyumda Metastatik Hastalığın Değişen Yüzü" ve "Beyin Metastazı için Radyo Cerrahi Tekniklerinde Yeni Gelişmeler" konu başlıklarında alanında uzmanlar veakademisyenler sunumlar gerçekleştirilecek. Sempozyumda, "Beyin Metastazlarında Görüntülemede Güncel Gelişmeler", "Beyin Metastazlarının Patolojisinde Neler Değişti", "Beyin Metastazlarında Cerrahi: Kime- Ne Zaman?", "Meme Kanserinde Beyin Metastazları", "Akciğer Kanserinde Beyin Metastazları", " Malign Melanomda Beyin Metastazları" ve "Beyin Metastazlarında Hasta Yönetimi" gibi konular ele alınacak. Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye Ege Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilecek.

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