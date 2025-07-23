ETUS Başkanı Aytaç Dilci ve Yönetim Kurulu, Vali Sezer'i Ziyaret Etti

ETUS Başkanı Aytaç Dilci ve Yönetim Kurulu, Vali Sezer'i Ziyaret Etti
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Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Aytaç Dilci, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek başarı dileklerini aldı. Ziyarette ayrıca, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren Edirneli sporcular da yer aldı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı görevine seçilen Aytaç Dilci ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dilci'ye çalışmalarında başarı diledi.

Bu arada 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren Edirneli sporcular da, Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, güreşçileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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