ETUS Başkanı Aytaç Dilci ve Yönetim Kurulu, Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanlığı görevine seçilen Aytaç Dilci ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dilci'ye çalışmalarında başarı diledi.

Bu arada 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren Edirneli sporcular da, Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, güreşçileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.