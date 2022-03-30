ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler

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ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da 'şehir magandaları' rastgele etrafa ateş açtı.

BURSA'da 'şehir magandaları' rastgele etrafa ateş açtı. Polis, cep telefonu görüntülerine yansıyan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açarken o anları da yanlarındaki kişiye kaydettirdi.

Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl, Polis, Güncel, Haberler

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