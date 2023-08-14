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Etna Yanardağı Patlaması Nedeniyle THY İstanbul-Katanya Seferleri Durduruldu

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İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katanya seferleri geçici olarak durduruldu. Yolcuların mağdur olmaması için ilave Palermo uçuşları planlandı.

İTALYA'NIN güneyinde bulunan Etna Yanadağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Katanya seferleri geçici olarak durduruldu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, " İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya- İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul Katanya İtalya Güncel Haberler

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