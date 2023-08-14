Etna Yanardağı Patlaması Nedeniyle THY İstanbul-Katanya Seferleri Durduruldu

İTALYA'NIN güneyinde bulunan Etna Yanadağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Katanya seferleri geçici olarak durduruldu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, " İtalya'nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya- İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. İlgili uçuşlarda bulunan yolcularımızın mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planlanmıştır" denildi.