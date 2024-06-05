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Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Hizmete Başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nin 15 Mayıs'ta hizmete başladığını belirtti. Ünite, çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi görenlere ve çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyanlara hizmet veriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nin 15 Mayıs'ta hizmete başladığını belirterek, ünitede çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere, çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyanlara hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi 15 Mayıs'ta resmi açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. Ünitemizde, çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere ve çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyan kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz. Amacımız, büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza ileri teknoloji ürünü ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde bekledikleri iyi haberleri verebilmek."

Bakan Koca, paylaşımında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu'nun ünitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı videoya da yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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