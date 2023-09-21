Etlik Şehir Hastanesi Önünde Drift Yapan Sürücüye 36 Bin 722 Lira Cezası Kesildi

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etlik Şehir Hastanesi önünde drift yapan bir sürücüye 36 bin 722 lira ceza kesti. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Etlik Şehir Hastanesi önünde drift yapan sürücüye 36 bin 722 lira ceza kesildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.50'de hastanenin önünde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine olay yerine giderek hastane ve MOBESE kameralarını inceledi.

İncelemede drift yapan aracın plakası belirlendi, sürücüsünün B.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin 36 bin 722 lira ceza kestiği sürücü hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.