Etlik Şehir Hastanesi'ne 1 yılda 5 milyon hasta başvurdu

ANKARA'da açılan 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, hizmette 1'inci yılını tamamladı. Hastaneye bugüne dek 856 bin 459'u acil olmak üzere toplam 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastaneye bugüne dek 856 bin 459'u acil olmak üzere toplam 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurdu. Hastaların 118 bin 32'si yatarak tedavi gördü. Bir yıl içinde 81 bin 809 ameliyat yapıldı. Bünyesinde 7 ayrı hastane barındıran Etlik Şehir Hastanesi'nin bin poliklinik odası, 125 ameliyat masası ve 869'u yoğun bakım yatağı, 3 bin 181'i servis yatağı olmak üzere toplam 4 bin 50 yatağı bulunuyor. 342 eğitim görevlisi, 714 uzman hekim, 111 yan dal uzmanı hekim, 1605 asistan, 15 diş hekimi, 7 bin 537 sağlık çalışanıyla birlikte toplamda 14 bin 445 çalışanla hizmet verilen hastanede, günlük ortalama poliklinik hastası sayısı 25 bin, günlük ortalama acil servis hastası sayısı ise 3 bin 500.

GÜNDE 450 AMELİYAT YAPILDI

Hastanede bir günde ortalama 450 ameliyat yapıldı. Ayrıca, deprem bölgelerinden başvuran 20 bin 533 hastaya hizmet sunuldu. Başta depremzedeler olmak üzere hastaların uzuv kaybının önüne geçmek için hiperbarik oksijen tedavisi ile 286 hastaya toplam 3 bin 455 seans hiperbarik oksijen tedavisi verildi ve tedavi süreçleri, rehabilitasyon programları ve taburcuları yapılan 54 depremzede hastaya protezleri takıldı. 39 hastanın helikopter ambulans ile transferi yapılan hastanede, önemli özellikli hizmetlerden olan robotik cerrahi ile de 143 hasta ameliyat edildi. Kemik İliği Nakil Merkezinde ise 33 hasta sağlığına kavuştu ve koroner anjiyo ile de 6 bin 939 hasta tedavi edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışının 1'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Sağlıkla nice yıllara" notunu paylaştı.